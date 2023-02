Deixa homem à beira da morte após espancamento em Matosinhos

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Um homem, de 42 anos, ficou em estado considerado crítico, correndo perigo de vida, após ter sido espancado por outro homem, de 62 anos, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

As agressões ocorreram pelas 07h50 de sábado, na rua Padre Costa. O INEM assistiu a vítima, e transportou-a ao Hospital de São João, no Porto.

Apresentava um traumatismo craniano, com lesões frontais e na parte de trás da cabeça, e ainda escoriações em ambas as mãos e joelhos. A gravidade do seu estado levou a que fossem necessários exames complementares de diagnóstico à chegada ao Hospital de São João.

A PSP tomou conta da ocorrência, mas a Polícia Judiciária do Porto ficou com a investigação, por se tratar de uma tentativa de homicídio.