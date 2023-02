Médicos Sem Fronteiras pedem "aumento urgente" de ajuda para a Síria após sismo

Este domingo chegaram 14 camiões de organizações não-governamentais pelo posto de fronteira de al-Hammam.

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) apelaram para um "aumento urgente" da ajuda humanitária no norte da Síria, onde chegaram este domingo 14 camiões transportando ajuda de organizações não-governamentais (ONG) para as vítimas do sismo ocorrido no dia 06.

A caravana chegou domingo de manhã pelo posto de fronteira de al-Hammam proveniente da Turquia, de acordo com os MSF e um correspondente da agência de notícias France-Presse (AFP).

"Esta primeira caravana transporta 1296 tendas destinadas aos deslocados e às famílias (de cinco pessoas ou mais), bem como 1296 'kits' de inverno para isolar as tendas do frio" refere a ONG em comunicado.