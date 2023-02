Bebé que nasceu nos escombros do sismo na Síria adotada pelos tios paternos

Hala e Khalil Al-Sawadi tiveram um filho, Ataa, três dias após o terramoto e Sawadi disse que vai criar os dois bebés juntos.

Bebé nasce nos escombros de edifício na Síria e é resgatado com vida

Uma bebé nascida em Aleppo, no norte da Síria, durante o terramoto de 6 de fevereiro foi adotada pelos tios, este sábado, depois de ter ficado orfã no desastre. A recém-nascida foi resgatada com vida, mas a mãe foi encontrada pelas equipas de socorro já morta. O pai e os irmãos também morreram no terramoto.Hala e Khalil Al-Sawadi, tios paternos do bebé, foram buscar Afraa - nome atribuído em homenagem à mãe - ao Hospital de Jihan, onde a menina estava a ser tratada. "Houve procedimentos legais para confirmar a relação genética, bem como um teste de ADN", contou o tio à Reuters."Esta menina significa tanto para nós porque não há mais ninguém da família para além deste bebé. Ela será uma memória para mim, para a tia e para todos os familiares na aldeia dos pais", disse o tio à Reuters.Hala e Khalil Al-Sawadi tiveram um filho, Ataa, três dias após o terramoto e Sawadi disse que vai criar os dois bebés juntos.