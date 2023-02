Papa pede "caridade concreta" para países que sofrem guerras e catástrofes

Sua Santidade expressou ainda a sua proximidade à Nova Zelândia, devido ao ciclone que atingiu o país.

O Papa Francisco pediu este domingo "caridade concreta" para todos os países que sofrem com guerras, pobreza e catástrofes naturais, na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

"O amor de Jesus pede-nos que nos deixemos tocar pelo sofrimento de quem sofre", afirmou o Papa, referindo pensar "especialmente na Síria e Turquia, nas numerosas vítimas do terramoto", mas também "nos dramas quotidianos do querido povo ucraniano e em tantos povos que sofrem com a guerra, a pobreza e a devastação ambiental".

Francisco expressou ainda a sua proximidade à Nova Zelândia, devido ao ciclone que atingiu o país e que causou vítimas e avultados danos.