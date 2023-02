Quem é Julia Faustyna, a jovem polaca que acredita ser Maddie McCann

Julia, de 21 anos, quer fazer um teste de ADN para descobrir se é, ou não, a menina desaparecida.

Kate e Gerry McCann, pais de Maddie, uma vez que as autoridades britânicas e polacas a têm ignorado.







Julia Faustyna, uma jovem polaca de 21 anos, conseguiu reunir mais de 420 mil seguidores no Instagram em quatro dias ao dizer que acredita ser Madeleine McCann, a criança inglesa que desapareceu no Algarve em 2007. A polaca tem publicado várias fotografias e vídeos onde tenta mostrar aos seus seguidores as semelhanças que tem com Maddie. Julia tenta a todo custo chegar às autoridades responsáveis pela investigação do caso de Maddie McCann e conseguir fazer um teste de ADN para descobrir se é, ou não, a menina desaparecida.Segundo Julia, a conta de Instagram serve para conseguir chamar a atenção deJulia Faustyna alega ter até a mesma mancha rara num olho que distingue a menina, mas tal parece ser apenas mais uma alegação infundada da jovem, a quem as autoridades não dão qualquer credibilidade. Entre as incongruências, há uma que se destaca: as idades. Maddie, se for viva - cenário que a polícia alemã descarta -, terá atualmente 19 anos. Julia tem 21. "Sempre me disseram que pareço mais nova", garante a jovem, que acredita ter sido adotada pela família na qual cresceu."Acho mesmo que posso ser a Maddie, não estou a inventar, mas não tenho 100% de certeza sem o teste", insiste Julia, que pretende chegar aos pais de Maddie, Kate e Gerry McCann, para lhes pedir que cedam ADN para a análise.A jovem polaca afirma que sofre de "amésia pós-traumática" e que não se lembra de "praticamente nada da infância". "Nunca na vida pensei que não fosse filha dos meus pais, mas os efeitos secundários do trauma que sofri em criança impediram-me de funcionar normalmente. No fim de 2018 fui internada num hospital psiquiátrico para crianças e jovens, altura em que comecei a fazer terapia. Comecei a fazer algumas perguntas difíceis à minha família", escreve numa publicação.A jovem revelou àque quando chegou à adolescência começou a levantar a hipótese de ter sido adotada. Foi nessa altura que fez uma pesquisa sobre crianças desaparecidas e encontrou o caso de Madeleine Mccann.Julia conta no Instagram que falou com a educadora de infância, que lhe disse que apenas tinha frequentado o jardim de infância entre setembro de 2007 e julho de 2008, no entanto, Julia afirma que os pais lhe disseram que a jovem tinha estado naquela escola durante mais tempo.A jovem polaca conta ainda que a memória mais distante que tem é de umas férias numa zona com apartamentos brancos, um bar e tartarugas bebés.A jovem polaca partilhou no Instagram a conversa que teve com a mãe. Nas imagens, a mulher diz que a filha "precisa de ajuda psiquiátrica". "Estás doente, Julia. É só isso que vou dizer. Vou vender a casa e nenhum de nós [a família] vai voltar a atender o telemóvel pela vergonha que nos estás a fazer passar", escreveu. A mãe da jovem diz que tem várias fotografias e vídeos de quando Julia era bebé e que provam que a jovem não é Madeleine.Madeleine McCann desapareceu em maio de 2007 em Portugal. Os pais estavam fora de casa e a menina desapareceu do interior de um apartamento turístico na Praia da Luz, no Algarve.Depois de anos sem avanços, em 2020 as autoridades alemãs anunciaram que tinham sob detenção o suspeito do rapto e morte de Maddie. Christian Bruckner foi constituído arguido pelo Ministério Público de Faro mas, neste momento, está preso pela violação de uma idosa de 72 anos, em 2005, também na Praia da Luz. Vai ser julgado por outros cinco ataques sexuais no sul do País, mas continua sem ser acusado no caso de Maddie.Os pais de Maddie também chegaram a estar debaixo de olho das autoridades, uma vez que foi encontrado sangue na casa e mala do carro que a família alugou poucos dias após o desaparecimento.