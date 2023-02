Discussão num parque de estacionamento acaba com uma mulher morta a tiro em frente aos filhos

Alexandria, de 26 anos, tinha ido às compras com as crianças quando se envolveu numa discussão com a suspeita, Christina Harrison, de 23 anos.

Uma mulher foi assassinada a tiro em frente aos filhos, no Dia dos Namorados, após uma discussão com outra mulher num parque de estacionamento de um supermercado na Carolina do Sul, EUA.Alexandria, de 26 anos, tinha ido às compras com os filhos, quando se envolveu numa discussão com a suspeita, Christina Harrison, de 23 anos.De acordo com o marido da vítima, a mulher estava a guardar as compras no carro quando a discussão começou. Segundo o jornal Mirror, Alexandria foi atingida a tiro, nas costas, e o óbito foi declarado no local pouco tempo depois.Um comunicado emitido pela polícia revelou que "a partir das informações recolhidas no local, a suspeita e a vítima não se conheciam, mas envolveram-se numa altercação verbal imediatamente antes do tiroteio".Os filhos de Alexandria, um bebé e uma criança de dois anos, estavam no carro na altura do tiroteio fatal.Christina Harrison, a alegada agressora, terá fugido de carro, mas mais tarde entregou-se às autoridades.