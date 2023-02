Morreu o ator e comediante Richard Belzer

Notícia foi confirmada pelo escritor e amigo de longa data Bill Scheft.

O ator e comediante Richard Belzer morreu este domingo aos 78 anos em casa, em França, avança o amigo de longa data Bill Scheft à revista norte-amerciana The Hollywood Reporter.Richard Belzer é conhecido pelo papel na série 'Lei e Ordem' e por interpretar detetive John Munch na série 'Homicídio: Vida na rua', que é, de acordo com a imprensa internacional, um dos polícias mais memoráveis da televisão. Um papel que desempenhou durante 23 anos, desde 1993 até 2016.A causa da morte ainda não foi divulgada, no entanto Bill Scheft dá conta que o ator tinha muitos problemas de saúde.