Homem pede tratamento após violar duas jovens no Porto

Atuava durante a noite, com uma faca e quando as vítimas estavam sozinhas. Conduzia-as para locais escondidos e forçava-as a atos sexuais. Alegando não conseguir controlar o desejo sexual, no espaço de quatro dias, o homem, de 40 anos, mecânico de automóveis, atacou e violou duas jovens, com cerca de 20 anos, nas imediações da estação de metro do Castêlo da Maia, durante o ano passado. Depois de consumar os abusos, ainda se apoderou dos pertences delas. Os horrores vividos pelas duas jovens são descritos na acusação do Ministério Público, que levou o predador sexual a julgamento.Leia tudo no site do Correio da Manhã.