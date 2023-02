Idoso morre esmagado pelo próprio carro que tinha comprado recentemente

Rui Monteiro tentou parar o carro, que seguia desgovernado, mas já não conseguiu entrar na viatura.

Rui Monteiro, de 80 anos, morreu este domingo esmagado entre duas viaturas na zona onde morava, na Praceta Norton de Matos, no Feijó, Almada. O óbito foi declarado ainda no local.O acidente aconteceu perto das 08h00. Rui Monteiro saiu de casa e dirigiu-se até ao seu carro. Alguns vizinhos contaram aoque o homem não estava a conseguir pôr a viatura a trabalhar. "Aquilo que fez foi destravar o carro e tentar de empurrão, mas o veículo despistou-se, começou a ganhar velocidade e ele não conseguiu acompanhar", explicou Fernando Guerreiro, um amigo de longa data.Leia tudo no site do Correio da Manhã.