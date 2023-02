‘Rei dos catalisadores’ faz 37 furtos à mesma bomba de combustível

Supremo confirmou pena de 6 anos e meio de cadeia por 39 crimes de furto. Em nove meses abasteceu carros e fugiu sem pagar.

No espaço de apenas nove meses, Vítor Macedo, conhecido como o ‘rei dos catalisadores’, abasteceu 39 vezes os carros que conduzia e fugiu sem pagar. Destes crimes, 37 foram cometidos no mesmo posto de abastecimento, pertencente a um hipermercado, na EN14, na Maia.Leia mais no Correio da Manhã