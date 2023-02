Casal McCann quer teste de ADN para verificar se Julia Faustyna é a filha Maddie

Jovem polaca, de 21 anos, diz poder ser a menina desaparecida no Algarve.

A família da Madeleine McCann pediu, alegadamente, um teste de ADN, para Julia Faustyna, a jovem polaca de 21 anos, que diz poder ser a menina desaparecida no Algarve. A rapariga tornou-se viral, nas redes sociais, depois de ter afirmado ter uma sarda na perna e um grão no olho nos mesmos locais que Madeleine.

A imprensa britânica diz que a família McCann está disposta a explorar todas as pistas na procura de Madeleine, que desapareceu do apartamento da família em 2007. Uma fonte próxima da família confirmou ao The Sunday Mirror que estão dispostos a explorar todas as possibilidades. Um membro da família McCann ofereceu-se para se submeter a um teste de ADN, segundo a imprensa britânica também, em resposta às afirmações de Julia de ser Madeleine McCann.

Maddie desapareceu em maio de 2007 de um apartamento perto da praia da Luz, no Algarve. Ainda não tinha completado quatro anos. O caso permanece sem solução depois de 16 anos com centenas de suspeitos investigados e milhares de pistas seguidas.