Prisão preventiva para condutor suspeito de atropelamento mortal em Chaves

Condutor conduziu o carro em direção à vítima, um homem com 78 anos, por "motivos fúteis".

O homem detido por suspeita de ter atropelado intencionalmente um septuagenário em Chaves, no distrito de Vila Real, provocando-lhe a morte, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Numa nota publicada na sua página na Internet, a PGRP refere que o detido, de 66 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial na sexta-feira e no sábado, no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real (juízo local criminal de Chaves).

"Findo o interrogatório, o Tribunal considerou fortemente indiciada a prática do crime de homicídio qualificado", refere a PGRP.

Segundo a mesma fonte, o tribunal aplicou ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, considerando verificados "os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação da ordem e da tranquilidade pública e de perturbação do inquérito".

O atropelamento ocorreu em seis de janeiro, numa via pública, em Chaves, tendo o idoso morrido já no hospital de Vila Real.

Na altura, a PSP disse que o condutor do veículo se colocou em fuga.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na quinta-feira a detenção do suspeito do atropelamento, tendo referido, na altura, que o arguido, por "motivos fúteis, conduziu o seu veículo automóvel em direção ao corpo da vítima, um homem com 78 anos, provocando-lhe a morte".