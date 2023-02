Pelo menos quatro mortos em tiroteio no Carnaval do Rio de Janeiro. Há uma criança entre as vítimas

Nas redes sociais foram partilhados vídeos, que rapidamente se tornaram virais, em que é possível perceber a violência que se sentiu no local.

Pelo menos quatro pessoas morreram e 19 ficaram feridas na sequência de um tiroteio perto de uma praia no Rio de Janeiro, no Brasil, enquanto se celebrava o Carnaval de Magé. Segundo a Globo, entre as vítimas está uma criança.Entre feridos estão duas mulheres grávidas, duas crianças, de seis e 11 anos, e um jovem de 15.Nas redes sociais foram partilhados vídeos, que rapidamente se tornaram virais, em que é possível perceber a violência que se sentiu no local.As causas para o aparato estão ainda a ser apuradas, mas acredita-se que tenha começado após uma discussão com um agente da polícia.O município de Magé já se pronunciou sobre a situação e disse lamentar profundamente o ocorrido. O apoio à programação do Carnaval na cidade foi suspenso e agora apela-se agora para que os desfiles sejam cancelados.