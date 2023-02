Ângela Ferreira está grávida do marido que morreu há quatro anos

Mulher lutou vários anos pela legalização da inseminação pós-morte.

Ângela Ferreira, que nos últimos anos lutou pela legalização da inseminação pós-morte, engravidou do marido que faleceu em 2019. Hugo deixou escrito que gostaria que a mulher tivesse um filho com o sémen dele.

"Finalmente partilho a tão desejada notícia. Foram anos de luta, o processo foi longo e demoroso mas finalmente conseguimos! É com uma alegria enorme e com o coração cheio que partilho que batem dois corações dentro de mim", partilhou Ângela no Instagram.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Angela Ferreira | Cabeleireira (@angela_ferreira47)

A batalha da mulher começou após a morte do marido. Nessa altura, Ângela criou uma petição que foi assinada por mais de cem mil pessoas.

Depois de ser aprovado pelo parlamento, em outubro de 2020, o projeto de lei esbarrou no Presidente da República. Nesse momento, Marcelo Rebelo de Sousa acusou o diploma de gerar "incertezas jurídicas", sobretudo no que diz respeito às heranças.

A 5 de novembro de 2021, meio ano depois, o Presidente da República promulgou o diploma que permitia a Ângela cumprir o sonho do falecido marido.

O material genético de Hugo completou este mês os cinco anos de preservação.