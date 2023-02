Novo sismo na Turquia faz pelo menos três mortos e 213 feridos

Na Síria, onde o abalo também foi sentido, mais de 130 pessoas ficaram feridas.

Dois terramotos, um de magnitude 6,4 e outro de 5,8 na escala de Richter, atingiram esta segunda-feira o sul da Turquia, em Hatay, e mataram pelo menos três pessoas, avança a agência Bloomberg.Há ainda o registo de 213 pessoas feridas que foram levadas para o hospital, referiu o ministro do Interior, Suleyman Soylu. Na sequência do abalo, que foi sentido na Síria, Egipto e Líbano, vários edifícios ficaram destruídos.Na Síria, em áreas ocupadas pelos rebeldes no noroeste do país, mais de 130 pessoas também sofreram ferimentos. Os abalos causaram ferimentos de várias gravidades e provocaram alguns deslizamentos de terras em áreas controladas pela oposição nas províncias de Idlib e Aleppo, no noroeste, adiantaram os socorristas das zonas rebeldes na Síria, os Capacetes Brancos.

"As nossas equipas estão a trabalhar para transferir os feridos para hospitais, inspecionar as áreas afetadas e limpar os escombros para reabrir as estradas para pedestres e ambulâncias", explicaram os socorristas.

No sábado passado, um terramoto de magnitude 5,2 na escala de Richter já tinha sido sentido na Turquia.A 6 de fevereiro, a Turquia e a Síria foram atingidas por um sismo de magnitude 7,8 que deixou um vasto rasto de destruição.