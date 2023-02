Três jovens em estado grave após despiste de carro em Braga

Vítimas, com idades entre os 18 e os 21 anos, foram levadas para o hospital.

Três pessoas, dos 18 aos 21 anos, sofreram ferimentos graves, esta noite de segunda-feira, na sequência de um aparatoso despiste de um carro, em Braga.O alerta foi dado, cerca das 23h00, para os bombeiros sapadores de Braga, para um acidente rodoviário, junto à rampa de acesso a um hipermercado, em Ferreiros.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, a ambulância médica do INEM e os Bombeiros Voluntários de Braga também foram acionadas para o local.A PSP foi mobilizada e investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas para o hospital de Braga.