Taxista atacado com sete facadas conduz até ao hospital para ser socorrido

Homem sofreu ferimentos nas costas e nas mãos.

Um taxista, de 35 anos, foi esta terça-feira esfaqueado com sete facadas, duas nas costas e cinco nas mãos, no Monte da Caparica, em Almada.O crime ocorreu cerca das 5h30.



Em entrevista à CMTV, o homem conta que transportou um passageiro para o Monte da Caparica e quando chegou ao local este pediu-lhe para ir a casa buscar dinheiro para pagar a viagem. Quando regressou vinha munido com uma faca e ameaçou o taxista para lhe dar todo dinheiro que tinha.





"O cliente ia a casa buscar dinheiro, voltou com uma faca de mato e meteu-a ao meu pescoço", conta.