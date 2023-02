Buscas por idoso desaparecido em Águeda estendem-se a Albergaria-a-Velha

João Seabra está desaparecido desde domingo.

Ao fim de dois dias de buscas por João Seabra, o idoso desaparecido desde domingo em Águeda, estenderam-se para o concelho vizinho de Albergaria-a-Velha. O homem pediu ajuda através do número de emergência 112. No entanto, não conseguiu dar indicações precisas sobre o seu paradeiro.João Seabra é natural de Avelãs de Caminho, em Anadia. Terá viajado, de carro, para São Pedro do Sul, em Viseu e regressão Á-dos-ferreiros, em Águeda, onde residem familiares.O idoso terá sofrido um episódio de desorientação e acabou por se perder. A GNR de vários postos territoriais, com a articulação do destacamento GNR de Águeda, e tbem os bombeiros voluntários de Águeda, estão mobilizados paras as buscas por João Seabra.