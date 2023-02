Turquia registou mais de sete mil réplicas dos terramotos de seis de fevereiro

Abalos provocaram milhares de mortos e feridos no país.

Os dois terramotos que atingiram a Turquia no dia 6, com um balanço provisório de 42 mil mortos e 115 mil feridos no país, tiveram mais de sete mil réplicas, anunciou hoje o serviço de emergência nacional turco (Afad).

Segundo o diretor do departamento sismográfico do Afad, Orhan Tatar, pode falar-se de três terramotos diferentes, dois no dia 6, com epicentro em Kahramanmaras, e de magnitudes 7,7 e 7,6, e outro, independente destes, na segunda-feira, em Hatay, na costa mediterrânica, de magnitude 6,4.

Ao todo, foram registadas 7.242 réplicas destes três terramotos, dos quais 41 foram de magnitudes que variaram entre 5 e 6, ou seja, abalos com magnitude que, na Turquia, ocorrem, normalmente, 10 vezes por ano, causando sempre pânico, embora raramente vítimas.