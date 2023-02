Falta de chuva seca canais em Veneza na Itália

Lua cheia e correntes marítimas também estão a influenciar a diminuição do caudal dos canais.

Semanas sem chuva em pleno Inverno estão a diminuir o caudal dos canais de Veneza. Segundo a Reuters, a região dos Alpes recebeu metade da queda normal de neve nesta altura do ano e a Itália enfrenta novamente uma seca, após a situação de emergência do Verão de 2022.Veneza, que frequentemente é vítima de inundações nesta altura do ano, está com os canais praticamente secos, o que impossibilita a navegação de gôndolas, táxis aquáticos e ambulâncias em alguns dos famosos canais.Os problemas da cidade italiana devem-se à falta de chuva, sistema de alta pressão, lua cheia e ainda a correntes marítimas, mas em todo o país os rios e lagos estão a sofrer com a falta de água, disse o grupo ambiental Legambiente, esta segunda-feira, à Reuters.O rio mais extenso de Itália, que corre dos Alpes a noroeste do Mar Adriático, tem menos 61% de água do que o normal nesta altura do ano.Um anticiclone trouxe temperaturas amenas nas últimas duas semanas, normalmente sentidas apenas no final da Primavera. As previsões meteorológicas assinalam, no entanto, a chegada de precipitação e neve a Itália nos próximos dias.