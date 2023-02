Grupo DIA estuda sair de Portugal com venda do Minipreço

Rede do grupo espanhol em Portugal é composta por cerca de meio milhar de supermercados e três centros de distribuição, empregando quase três mil pessoas.

O grupo espanhol DIA está a ponderar sair do mercado português vendendo a cadeia de supermercados Minipreço, avança esta terça-feira o Expansión.



Segundo o jornal espanhol, o DIA contratou o Société Générale como assessor financeiro para estudar a venda da operação em Portugal.



Ao site especializado InfoRetail, fonte oficial do grupo espanhol indicou que o grupo "avalia de forma contínua diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, sem que a esta data tenha sido tomada qualquer decisão".

"A empresa está focada na operação diária para continuar o seu processo de transformação", acrescenta a mesma fonte.

Esta foi a mesma resposta dada pelo grupo espanhol em setembro do ano passado quando questionado sobre a venda da Clarel, que se viria a concretizar dois meses e meio maIs tarde.

O grupo DIA conta com 499 supermercados Minipreço em Portugal, dos quais 297 em regime de "franchising", e três centros de distribuição. O grupo emprega cerca de três milhares de pessoas em Portugal.



No ano passado, o DIA faturou 596 milhões de euros em Portugal, o valor mais baixo entre os mercados em que está presente, que incluem Espanha, Brasil e Argentina. No país vizinho as receitas ascenderam a 4.436 milhões de euros, enquanto no Brasil a faturação foi de 889,5 milhões de euros e na Argentina cifrou-se em 1.364 milhões de euros.



O mercado português foi também o que menos cresceu, com uma subida de apenas 0,5% contra os 5,4% de Espanha, os 10,9% do Brasil e os 30,8% na Argentina.