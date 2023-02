Barco de passageiros colide com embarcação de pesca na Ria Formosa

Vão ser realizadas vistorias às embarcações para apurar se estão em condições para continuar a navegar.

Um barco de passageiros que faz a ligação entre a cidade de Olhão e a ilha da Culatra colidiu com uma embarcação de pesca, num dos canais da ria Formosa.Segundo oapurou junto de fonte da Capitania do Porto de Olhão, o incidente aconteceu ao final do dia desta terca-feira e só provocou danos materiais nas duas embarcações.Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e as duas embarcações vão ser sujeitas a vistorias para apurar se estão em condições para continuar a navegar.