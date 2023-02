Apoio ao crédito tem valor máximo de 70 euros por mês

O peso da prestação do crédito à habitação no rendimento mensal das famílias, a chamada taxa de esforço, será um fator-chave para determinar o valor do apoio que o Estado vai atribuir a quem viu a fatura mensal a pagar ao banco disparar devido à subida das taxas de juro. Essa ajuda, a vigorar até final de 2023, não poderá ultrapassar, no total, os 720 euros, um máximo de cerca de 70 euros mensais (ver infografia), considerando que a medida entrará em vigor no final de março.Saiba mais no site do Correio da Manhã