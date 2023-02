“Espetou-me uma faca de mato no pescoço”: Taxista teve de conduzir com as mãos feridas até ao hospital

“Era só mais um dia normal de trabalho. Estava estacionado, na praça de táxis do Hospital Garcia de Orta [Almada]. Bateram-me à janela e um homem perguntou-me se estava disponível. Sem desconfiar de nada, disse que sim. Percorri mais ou menos dois quilómetros. Até que chegámos ao destino e ele disse que ia buscar dinheiro a casa. Quando voltou espetou-me uma faca de mato no pescoço”. É este o relato de Francisco Valente, 43 anos, taxista há vários anos, e que viveu esta terça-feira uma madrugada de terror.Saiba mais no site do Correio da Manhã