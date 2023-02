Benfica suspeito de comprar penálti que dá acesso à Champions

No megaprocesso em que o Benfica é suspeito de corrupção desportiva, o Ministério Público suspeita que as águias compraram um penálti cometido por Alfa Semedo, quando era jogador do Moreirense, que valeu a qualificação para a Champions e 43 milhões de euros, noticiou esta terça-feira a TVI.Na última jornada de 2017/18, o Benfica venceu o Moreirense (1-0) e ultrapassou o Sporting no 2.º lugar. Alfa Semedo, que fez a falta, tinha sido cedido pelo Benfica e voltou à Luz no fim da época por 2,5 milhões de euros pagos aos cónegos. O MP também está a investigar o grande fluxo de mensagens entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus quando treinava o Sporting.

No livro ‘A Verdade de Vieira’, o ex-presidente do Benfica já revelara que manteve o contacto com o treinador após a saída deste da Luz.