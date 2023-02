Incêndio mata mais de 50 porcos em suinicultura no Fundão

Mais de 50 porcos morreram esta terça-feira em sequência de um incêndio numa suinicultura em Soalheira, no Fundão. O fogo terá começado durante a noite, mas o alerta só foi dado às 08h05 quando os primeiros funcionários chegaram.





“À chegada dos meios de socorro já praticamente não havia chamas e o trabalho passou por fazer a retirada do fumo. Havia alguns animais carbonizados, mas quase todos terão morrido de intoxicação antes de serem atingidos pelas chamas”, contou aofonte dos bombeiros do Fundão, que descreve “um cenário de horror com dezenas de animais mortos”.

A PJ investiga a origem do fogo.