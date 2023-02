Mísseis russos atingem instalações industriais em Kharkiv. Há pelo menos dois feridos

Governador regional, Oleh Synehubov, disse que dois civis sofreram ferimentos leves.

Um ataque russo com mísseis atingiu esta quarta-feira umas instalações industriais em Kharkiv, a maior cidade do leste da Ucrânia, feriu dois civis.O governador regional, Oleh Synehubov, disse que dois civis sofreram ferimentos leves, mas não deu pormenores."De acordo com dados preliminares, quatro ataques atingiram o distrito de Kharkiv, em Kyiv. O inimigo está a atacar instalações industriais", escreveu Ihor Terekhov, o presidente da câmara da cidade, no Telegram, segundo a agência Reuters.Os ucranianos esperam uma intensificação dos ataques russos com mísseis e drones nos próximos dias, porque sexta-feira é o primeiro aniversário da invasão russa.