Rixa em festa de Carnaval na Madeira faz seis feridos. Agente da PSP entre as vítimas

Desacatos entre duas famílias estarão na origem dos confrontos.

Seis pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira após o cortejo de Carnaval de São Gonçalo, na Madeira. Ao que oconseguiu apurar, uma rixa entre duas famílias estará na origem dos confrontos.O alerta foi dado por volta das 23h00 e a PSP fo chamada ao local. Entre as vítimas estão dois jovens de 20 anos e um agente da polícia.Os Bombeiros Sapadores do Funchal tiveram que transportar dois dos feridos para o Hospital. As vítimas sofreram ferimentos na coluna, no pescoço, na face, na boca e nos braços.Esta foi a primeira vez que se houve celebrações carnavalescas naquela zona da ilha.As autoridades investigam agora os contornos do conflito.