Comissão declara legal decisão de retirar cidadania britânia a ex-membro do Daesh Shamima Begum

Suspeitas de que Begum foi vítima de tráfico são "insuficientes".

A Comissão Especial para Apelos de Imigração Britânica (SIAC) declarou como "legal" a decisão de remover a cidadania inglesa a Shamima Begum, ex-membro do Daesh.

O SIAC declarou insuficientes as suspeitas de que Begum teria sido vítima de "tráfico" quando foi para a Síria, com 15 anos, informa a imprensa britânica.

A mulher de 23 anos lutava há oito anos para conseguir novamente a cidadania britânica. A decisão de lhe retirar a nacionalidade foi tomada pelo então ministro Sajid David.

Em 2020 o Tribunal da Relação inglês permitiu a Begum regressar ao Reino Unido, para recorrer da decisão de perder a cidadania britânica.

Porém, em 2021, o Supremo Tribunal inglês não revogou o parecer, por considerar Begum "uma ameaça à segurança nacional".

Com apenas 15 anos, Begum casou com um dos mais conservadores membros do Daesh, Yago Riedjik. Os dois tiveram três filhos que morreram.

O governo britânico tomou conhecimento do paradeiro de Begum quando um jornalista a descobriu num campo de refugiados, que a mulher descreveu à BBC como sendo "pior que a prisão".

Tal como Begum, muitas mulheres britânicas estão presas em campos de refugiados porque o governo não as repatria, avança a imprensa inglesa. Esta postura tem fomentado críticas de ativistas dos direitos humanitários.