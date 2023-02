Paulo Gonçalves condenado a pena suspensa no âmbito do processo E-toupeira

José Augusto Silva também foi condenado, enquanto Júlio Loureiro foi absolvido.

Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, e José Augusto Silva, funcionário judicial, foram condenados esta quarta-feira a pena de prisão suspensa, no âmbito do processo E-toupeira.Segundo apurou o, o ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa, enquanto José Augusto Silva vai cumprir cinco anos também de pena suspensa. O terceiro arguido, Júlio Loureiro, foi absolvido.Paulo Gonçalves estava acusado de seis crimes de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, em coautoria, além de um crime de corrupção ativa, dois de acesso indevido e dois de violação do dever de sigilo.

O funcionário judicial Júlio Loureiro estava acusado de um crime de corrupção passiva, enquanto o funcionário judicial José Augusto Silva responde por um crime de corrupção passiva, seis de violação do segredo de justiça, 21 de violação de segredo por funcionário, nove de acesso indevido, nove de violação do dever de sigilo, 28 de acesso ilegítimo e um de peculato.

O caso E-toupeira remonta a 2018, quando o MP acusou os dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica de vários crimes.