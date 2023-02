Bola de metal misteriosa dá à costa no Japão

Polícia investiga a esfera que é castanha alaranjada e parece ter manchas mais escuras de ferrugem.

Uma bola de metal com cerca de 1,5 metros de diâmetro deu à costa na praia de Enshu, no Japão. O misterioso objeto apareceu numa praia banhada pelo Oceano Pacífico.



Especialistas usaram tecnologia raio X para examinar o interior do objeto e descobriram que este é oco. A presença de duas pegas na superfície da esfera indica que pode tratar-se de uma boia de salvamento que simplesmente se soltou e flutuou, de acordo com o jornal britânico The Guardian.



A polícia investiga a bola que é castanha alaranjada e parece ter manchas mais escuras de ferrugem. As autoridades isolaram a área e chamaram especialistas em explosivos para investigarem melhor. Os relatórios dizem que as autoridades continuam sem saber o que é e de onde veio a esfera.