"Estão a defender aquilo que é mais sagrado": Putin faz homenagem aos militares russos na frente de combate

Esta quarta-feira celebra-se na Rússia o Dia do Defensor da Pátria.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta quarta-feira durante a cerimónia relativa ao Dia do Defensor da Pátria do país, que os russos "estão a defender aquilo que é mais sagrado: a pátria e a família". De notar que não estava prevista a participação de Putin no evento.Entre os cânticos russos, Vladimir aproveitou para congratular os militares envolvidos naquilo que denomina por "operação militar especial" na Ucrânia."Estamos orgulhosos. Felicito a todos neste dia tão importante. Aqueles que nos apoiam têm um papel fundamental para nós. Obrigada por defenderem os nossos interesses", reforçou Putin no decorrer do discurso em Moscovo.O líder da Rússia revelou ainda que alguns locais históricos do país estão a ser alvo de ataques e que "as tropas russas estão a lutar de forma heroica".A 24 de fevereiro marca-se o primeiro aniversário do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Já há a registar mais de oito mil mortos e dezenas de milhares de feridos.