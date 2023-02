Dupla de homens mata sete pessoas após perder jogo de snooker num bar no Brasil

Suspeitos já foram identificados, mas mantêm-se em fuga.

Dois homens, de 27 e 30 anos, mataram, esta terça-feira, sete pessoas num bar em Sinop, a 504 km de Cuiabá, no Brasil, depois de perderem um jogo de snooker.As vítimas mortais são seis homens e uma adolescente de 12 anos, avança o site brasileiro G1.O crime terá acontecido depois de os supeitos perderem uma primeira partida e de terem ido buscar mais dinheiro para voltar a jogar. Quando regressaram perderam novamente o jogo. Depois de terem sido alvo de piadas pelos outros participantes com quem jogavam, os homens dirigiram-se ao carro e trouxeram duas armas, uma espingarda e uma pistola.Um vídeo do local, partilhado nas redes sociais, mostra um dos suspeitos a disparar indiscriminadamente sobre as vítimas. Uma das pessoas atacadas ficou em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Uma mulher conseguiu escapar ao tiroteio.De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos já foram identificados mas permanecem em fuga.