Escutas tramam ciclistas dopados da W52-FC do Porto

Ao longo de um ano, ciclistas e dirigentes da W52-FC do Porto foram alvo de escutas por parte da Polícia Judiciária. Nas centenas de conversas mantidas ao telefone, os suspeitos falavam da utilização de substâncias dopantes. ‘Branca’, ‘Riscos’, ‘Dipro’, ‘Força’, ‘INSU’, ‘TB’ e ‘Feminina’ eram alguns dos códigos usados para se referirem às substâncias que tomavam, de forma a aumentarem o rendimento desportivo.Saiba mais no site do Correio da Manhã