Ativistas britânicos pintam bandeira da Ucrânia em frente à embaixada russa em Londres

Grupo 'Led By Donkeys' pretende assinalar o primeiro aniversário da invasão russa.

Os ativistas britânicos anti-Brexit 'Led By Donkeys' pintaram, esta quarta-feira, a rua em frente à embaixada da Rússia em Londres com as cores da bandeira ucraniana para assinalar o primeiro aniversário da invasão russa ao país.



O grupo decidiu manifestar-se esta manhã em frente à embaixada da Rússia em Londres para demonstrarem o seu desagrado com a continuação da guerra na Ucrânia, de acordo com a agência Reuters.