Homicida que esteve preso durante 22 anos tenta matar homem à martelada em Matosinhos

Vítima acusou detido de lhe ter furtado um carro.

Um homem, de 61 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter tentado matar outro, de 41, em S. Mamede Infesta, Matosinhos.Segundo um comunicado da PJ, o crime ocorreu pelas 07h30 da manhã do passado sábado. O arguido abordou a vítima à saída de casa, tendo-lhe desferido várias pancadas com um martelo, que lhe causaram graves lesões na cabeça.Na origem do crime está uma queixa da vítima, que acusava o aqrguido de lhe ter furtado um carro.O detido tem registo de antecedentes criminais por vários crimes, nomeadamente homicídio, e já esteve preso durante 22 anosO homem foi presente à autoridade judiciária, tendo ficado em prisão preventiva.