Debate instrutório do caso da morte de Sara Carreira adiado. Tony e Fernanda já estavam no tribunal

O debate instrutório pela morte de Sara Carreira que teria início esta quinta-feira, no Tribunal de Santarém, foi adiado devido à greve dos oficiais de justiça.Os pais de Sara Carreira, Tony e Fernanda, já se encontravam no tribunal.A fadista Cristina Branco e a advogada também já estavam presentes no tribunal.

Dois anos depois da tragédia que vitimou a filha mais nova do cantor Tony Carreira, o debate instrutório reúne todos os intervenientes no processo, seria antecedido pela tomada de declarações de Cristina Branco - a seu pedido - e de uma testemunha por esta indicada, o compositor Nuno Rocha, namorado da fadista e proprietário do veículo que esta conduzia.A abertura da instrução foi pedida pelos pais de Sara Carreira, por Cristina Branco e por Tiago Pacheco (outro dos intervenientes). Ivo Lucas e Paulo Neves, os outros dois arguidos, optaram por não usar esse direito.