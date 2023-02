Homem e mulher abandonam carro roubado na A4 e tentam escapar a pé na autoestrada

Veículo foi apreendido e entregue ao proprietário.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta terça-feira um homem e uma mulher de 42 e 38 anos, respetivamente, por terem roubado um carro no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança.Os militares da GNR ao receberem o alerta de que um carro estava abandonado na berma da Autoestrada n.º 4 (A4) deslocaram-se de imediato ao local. Identificaram e abordaram os suspeitos que caminhavam na berma da A4, de acordo com um comunicado da GNR.Ao realizerem diligências, os militares apuraram que o carro que estava abandonado constava como roubado e que o homem e a mulher identificados eram os autores do roubo tendo os Guardas procedido imediatamente à detenção de ambos. O carro foi apreendido e entregue ao proprietário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Flor.