Responsável por grupo de dança detido por abusar sexualmente de criança de 13 anos em Abrantes

Agressor era o responsável pelo grupo de dança do qual a menina fazia parte.

Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária pelo crime de abuso sexual de crianças em Abrantes. O caso remonta a agosto de 2017, altura em que a vítima tinha 13 anos.Em comunicado, a PJ explica que o agressor se terá aproveitado da proximidade que tinha com a vítima para abusar sexualmente da mesma. O homem era o responsável pelo grupo de dança do qual a menina fazia parte.Dado o trauma, a rapariga precisou de receber "acompanhamento psiquiátrico e psicológico" e "perdeu o ano escolar", pode ler-se em comunicado.O detido não tem antecedentes criminais e vai agora ser presente as autoridades competentes para a aplicação das medidas de coação.