Jornalista transexual que se alistou no exército da ucrânia fica ferida durante combate

Num vídeo partilhado na rede social Twitter, a militar mostrou os ferimentos e deixou uma mensagem à Rússia.

Uma mulher transexual que estava a servir o no exército ucraniano ficou esta quinta-feira ferida após ter sido atingida por artilharia num ataque no Dombas, na Ucrânia. Sarah Ashton-Cirillo aproveitou para partilhar um vídeo no Twitter, onde mostra os ferimentos aos seguidores e deixa uma mensagem à Rússia."Não nos podem matar! Não nos podem fazer mal! Porquê? Porque somos a Ucrânia e a vitória será nossa. Putin será aquele que vai morrer", salientou.Sarah Ashton-Cirillo foi atingida na cabeça e na mão direita, avança o jornal Washington Blade."Os meus ferimentos são permanentes. Perdi parte da minha mão e fiquei com cicatrizes na minha face. Apesar disso, ganhámos a batalha", pode ler-se naquela rede social.A publicação já ultrapassou um milhão de visualizações.Sarah Ashton-Cirillo trabalhou anteriormente como jornalista de guerra. Decidiu alistar-se nas Forças Armadas Ucranianas como médica aquando o conflito com a Rússia.