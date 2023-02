"Chegou a hora de dizer adeus": Sérgio Ramos deixa seleção espanhola após telefonema do selecionador

Luis de la Fuente terá ligado ao defesa do Paris-Saint German a dizer que não conta mais com o jogador.

O futebolista Sérgio Ramos comunicou esta quinta-feira que o seu percurso na seleção espanhola chegou ao fim, após telefonema do selecionador, que não contará mais com o defesa do Paris Saint-Germain, de 36 anos.

"Chegou a hora de dizer adeus à Seleção, nossa querida e empolgante 'roja'. Hoje pela manhã recebi uma ligação do atual selecionador [Luis De La Fuente] a dizer que não conta e que não contará comigo, independentemente do nível que eu possa mostrar ou de como continuar a minha carreira desportiva", escreveu o defesa central, na rede social Instagram.

O veterano defesa, 180 vezes internacional por Espanha, lamenta que chegue ao fim um "percurso que esperava que fosse mais longo" e deu como exemplo dois jogadores com quem partilhou o balneário no Real Madrid: o croata Luka Modric e o português Pepe.

"Com muito pesar, chega ao fim de um percurso que esperava que fosse mais longo e que terminasse com um melhor sabor na boca, a par de todos os sucessos que temos conseguido com a nossa 'roja'. Porque ser jovem ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma característica temporária que não está necessariamente relacionada com o desempenho ou habilidade. Olho com admiração e inveja para Modric, Messi, Pepe... a essência, a tradição, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol", expressou.

Contudo, Ramos garante que está "muito grato e de cabeça erguida", por todos os anos que representou Espanha ao mais alto nível.

"Levo comigo memórias indeléveis, todos os títulos pelos quais lutámos e festejámos juntos, e o enorme orgulho de ser o jogador espanhol com mais internacionalizações. Esse emblema, essa camisola e essa claque, todos vocês, deixaram-me feliz", concluiu.

Pela seleção espanhola, Sérgio Ramos foi internacional em 180 ocasiões, tendo conquistado dois Campeonatos da Europa, em 2008 e 2012, e um Campeonato do Mundo, em 2010.