Taxista encontrado no rio Tejo morreu meia hora após sair de casa

Foi ontem desfeito o mistério em redor do desaparecimento do taxista Luís Esteves, de 49 anos. Depois de assumir a investigação, a Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa conseguiu, com o apoio de uma operadora móvel, circunscrever à Doca do Bom Sucesso, em Belém, Lisboa, a área onde o sinal do telemóvel do taxista foi encontrado, logo a 17 de fevereiro, 24 horas após o desaparecimento. Com a ajuda das câmaras de videovigilância da Administração do Porto de Lisboa, os investigadores viram o Audi A3 do taxista, com o homem ao volante, a entrar no rio Tejo pelas 04h00 do mesmo dia, apenas meia hora depois de ter saído de casa para ir trabalhar.