José Sócrates apresenta queixa contra o Ministério Público e contra a CGD

à Procuradoria-Geral da República. "

", escreveu o antigo primeiro-ministro. Afirmou ainda que "trata-se de perseguir um alvo" e "não de investigar um crime".

"Atacar-me desta forma, e atacar todos os que comigo se relacionam socialmente, é uma covardia e uma violência que há muito conheço do processo marquês. Estes métodos, Senhora Procuradora, são repugnantes", considerou José Sócrates. "Esta carta deve ser considerada como denúncia formal. Denúncia contra desconhecidos que, no Ministério Público, divulgaram junto do jornalista o meu contrato e a notícia de uma investigação", acrescentou.Em relação à CGD, Sócrates acusa os responsáveis do banco de "denúncia caluniosa". "Tenho todas as razões para suspeitar que a atuação do banco foi politicamente motivada", afirma.O antigo primeiro-ministro José Sócrates voltou a ser investigado pelo Ministério Público (MP) já depois de ser acusado no âmbito da ‘Operação Marquês’. Na origem das investigações estiveram alegadas transferências avultadas que recebeu.