Médium que previu que Maddie ia ser encontrada viva em 2023 é assessora da jovem que acredita ser a menina inglesa

Fia Johansson, a psicóloga e médium que agora é assessora de imprensa de Julia, a jovem polaca que diz ser Madeleine McCann, previu em 2019 que a menina inglesa seria encontrada com vida em 2023.A vidente, que trabalha com a polícia americana em vários casos e tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, garantia na altura que Maddie estava viva e que vivia, com outra identidade, na Alemanha.Embora neste caso mantenha a cautela dizendo que são necessários os testes de ADN, já são muitos os que olham para a previsão de Fia como uma certeza. Julia mora na Polónia, mas numa zona já próxima da fronteira com a Alemanha, a cerca de 150 quilómetros, e a jovem fala precisamente de um abusador alemão que estaria implicado no seu rapto.