Documento escondido em livro trama Paulo Gonçalves

A 19 de outubro de 2017, durante buscas feitas pela Polícia Judiciária no Estádio da Luz, "no escritório do arguido Paulo Gonçalves foram localizados e apreendidos um conjunto de documentos que se percebe terem sido extraídos da plataforma Citius, os quais estavam no interior de um livro". Na sentença do processo 'E-Toupeira', o coletivo de juízes salienta a importância desta descoberta para a condenação do ex-assessor jurídico do Benfica a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão por corrupção ativa.