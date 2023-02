"Uma honra para Portugal": Presidente da República congratula seleção de futebol feminino apurada para o Mundial

Chefe de Estado descreveu a vitória das jogadoras como "uma conquista para todas portuguesas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira, no Palácio de Belém, a seleção de futebol feminino para celebrar o apuramento para o Mundial. De notar que se trata da primeira vez que Portugal é apurado para um Mundial da categoria, algo que o Chefe de Estado descreveu como "uma conquista para todas portuguesas"."O que conseguiram é uma honra para Portugal", reforçou o Presidente ao longo do seu discurso. "Apesar de vivermos uma fase de luto pela guerra que se vive na Ucrânia, [vocês] vieram trazer alguma alegria. São um raio de sol no meio de tanta tristeza", disse.Marcelo aproveitou para dar destaque aos feitos da Mulher no país, explicando que a vitória das jogadoras não representa apenas uma conquista para o futebol, como também para toda a comunidade feminina. "[Este feito] vem a transformar o papel da Mulher na sociedade portuguesa", afirmou."Sou do tempo em que a discriminação contra as mulheres se via no mais básico, falar de futebol feminino naquela altura, era falar de ficção. Hoje, graças a vocês, que percorreram um percurso árduo, existe", salientou o Presidente.Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de encorajar a equipa portuguesa para os próximos jogos. "Sonharam que era possível chegar [ao Mundial], agora têm de sonhar chegar o mais longe possível", disse.Esta quarta-feira, a seleção feminina de futebol de Portugal venceu os Camarões por 2-1, sendo apurada pela primeira vez para o Mundial.

A fase final da competição realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.