PSP investiga pacote suspeito encontrado junto ao hospital de Santarém

PSP criou um perímetro de segurança no local.

Um pacote suspeito foi encontrado, na tarde desta sexta-feira, num ecoponto junto ao Hospital de Santarém e obrigou à evacuação de um prédio.A PSP já está no local e criou um perímetro de segurança, levando ao corte do trânsito na área envolvente à unidade hospitalar.A Unidade Especial da Polícia encontra-se a analisar se engenho é ou não explosivo. Os bombeiros de Santarém também foram acionados.Uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos da PSP de Lisboa já está a caminho do local.O alerta foi recebido por volta das 15h04.