Mulher que casou com um boneco de trapos diz que o filho foi raptado

A mulher, de nacionalidade brasileira, que casou com um boneco de trapos , publicou um vídeo na rede social TikTok em que revela que o filho, também ele um boneco de tratos, foi raptado.Meirivone Rocha Moraes, que casou com o boneco "Marcelo" em dezembro de 2021, afirma agora que o bebé do casal, "Marcelinho", está a ser mantido como refém pelos raptores que exigem 1200 euros para o libertarem.A mulher, de 37 anos, disse que o crime aconteceu depois de ter estado envolvida num escândalo de traição, no qual acusou o marido de ter um caso extra conjugal. Enquanto espera por notícias sobre o paradeiro do filho, Meirivone publicou um vídeo no TikTok onde aparece a colocar panfletos pelo bairro onde mora e a pedir às pessoas que tenham informações sobre o crime para entrarem em contacto com o casal.A mulher, que revelou ter deixado o emprego para procurar o filho, disse estar "aterrorizada" depois de ter recebido um vídeo onde "Marcelino" aparece sentado num canto de um edifício abandonado, no início desta semana."Há uma parte de mim que está preocupada que o ponham a arder. Não consigo dormir. O "Marcelo" [marido] fica acordado toda a noite a gritar pelo nome do seu filho", disse a mulher que reitera que a ansiedade e preocupação tê sido "demasiados"."Fico aqui a pensar se lhe estão a dar banho, se lhe dão leite e se estão a cuidar bem dele", acrescentou a mulher.