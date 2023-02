Foi atribuída a Rafael Neto, de 19 anos, uma residência na Pontinha.

Rafael Neto, atleta paralímpico que estava em risco de ficar desalojado, já tem uma nova casa. A Câmara Municipal de Lisboa a par do Instituto de Reabilitação Urbana informou esta sexta-feira que atribuiu uma nova residência ao jovem de 19 anos na Pontinha, em Lisboa.Rafael e os pais viviam num apartamento em Alfragide há 15 anos e tinham ordem para abandonar o local até dia 28 de fevereiro. Foram confrontados com o aumento da renda no ano passado e não tinham condições para pagar o novo valor pedido, avança o jornal Expresso.Há cerca de um ano a família do atleta começou a procurar um novo lugar para morar. De notar que ambos os pais do atleta recebem o ordenado mínimo, o que terá dificultado o processo.

Rafael foi campeão mundial nos 100 e 200 metros em cadeira de rodas adaptada. Nasceu com espinha bífida, uma anomalia congénita do sistema nervoso que se desenvolve nos dois primeiros meses da gravidez e que, no caso do atleta, tem como consequência a paralisia da zona inferior do corpo e por isso andou sempre de cadeira de rodas.