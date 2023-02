Marcelo janta com refugiados ucranianos para assinalar aniversário da guerra na Ucrânia

Presidente da República revelou que visita a Kiev "provavelmente será no verão".

O Presidente da República participa esta sexta-feira num jantar com refugiados ucranianos, na Escola de Hotelaria, em Lisboa, no dia em que marca um ano da invasão russa da Ucrânia.Questionado sobre quando pensa visitar Kiev, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que "provavelmente será no verão". "A embaixadora deve chegar em abril, não em março, mas em abril e a a partir daí, tenciono começar a preparar aquilo que é a data que acho que já podia ter sido o ano passado, mas depois não calhou por causa de um compromisso internacional, mas pode ser este ano", admitiu.À margem do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, o Presidente da República referiu que "a Rússia falhou no seu objetivo de eventual golpe de Estado" e "na ideia de uma invasão que pudesse atingir Kiev".Esta sexta-feira assinala-se um ano desde o início da ofensiva militar russa na Ucrânia que mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).